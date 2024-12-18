Омские заводы и фабрики своевременно оплачивают поставки газа, несмотря на отдельные случаи задержек среди некоторых компаний.
Большинство крупных предприятий, таких как ООО «Омский стекольный завод», АО «Любинский молочноконсервный комбинат», ООО «Омский завод технического углерода», АО «ПРОДО Птицефабрика Сибирская» и ОАО «Сладонеж», полностью выполняют свои финансовые обязательства за газ.
Однако есть и некоторые компании, которые регулярно не выполняют свои договорные обязательства. К ним относятся ПО «Полет», филиал АО «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» (долг 32,4 миллиона рублей, 90 % уровень расчетов), ООО «Ретракс» (долг 4,4 миллиона рублей, 83 % уровень расчетов) и ООО «ЗМК-МОСТ» (долг 2,6 миллиона рублей, 94 % уровень расчетов).
– С начала года для улучшения платежной дисциплины потребителям-должникам было направлено более 400 претензий о просроченной задолженности за газ и 59 уведомлений о возможном его отключении. Значительная часть потребителей погасила задолженность до процедуры отключения, – рассказал начальник отдела реализации по газу производственным потребителям ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Сергей Дедов.
Компания ООО «Газпром межрегионгаз Омск» полностью выполняет свои обязательства по поставке газа потребителям.