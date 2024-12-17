Омск-Информ
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·Авто

Их выключали на реконструкцию.
В Омске включили два светофора. Они располагаются на перекрестках Магистральная – Нефтезаводская и Доковская – 50 лет Профсоюзов.
Отметим, что стоимость каждого объекта – около 4 млн рублей. Как сообщили в мэрии, осенью на этих перекрестках, помимо новых светофоров, установили повторители сигналов светофора, нанесли разметку пластиком, заменили знаки, сделали тротуары и подходы к пешеходному переходу.
Всего в этом году в Омске поставили 2 новых светофора и еще 6 реконструировали.
·Авто

Их выключали на реконструкцию.
В Омске включили два светофора. Они располагаются на перекрестках Магистральная – Нефтезаводская и Доковская – 50 лет Профсоюзов.
Отметим, что стоимость каждого объекта – около 4 млн рублей. Как сообщили в мэрии, осенью на этих перекрестках, помимо новых светофоров, установили повторители сигналов светофора, нанесли разметку пластиком, заменили знаки, сделали тротуары и подходы к пешеходному переходу.
Всего в этом году в Омске поставили 2 новых светофора и еще 6 реконструировали.