Их выключали на реконструкцию.

В Омске включили два светофора. Они располагаются на перекрестках Магистральная – Нефтезаводская и Доковская – 50 лет Профсоюзов.

Отметим, что стоимость каждого объекта – около 4 млн рублей. Как сообщили в мэрии, осенью на этих перекрестках, помимо новых светофоров, установили повторители сигналов светофора, нанесли разметку пластиком, заменили знаки, сделали тротуары и подходы к пешеходному переходу.

Всего в этом году в Омске поставили 2 новых светофора и еще 6 реконструировали.