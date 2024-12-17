Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Антимонопольная служба посчитала, что это недобросовестная конкуренция.
Курганское УФАС обнаружило признаки недобросовестной конкуренции в местных магазинах «Пинта». Как сообщили в ведомстве, там продавали пиво, произведенное в Омске, под видом местного – его назвали «Курганское» и «Курганское живое».
– Это создавало ложное представление у покупателей и давало ИП несправедливое преимущество, – отметили в антимонопольной службе.
Предпринимателю запретили продавать омское пиво под видом курганского. У него есть десять дней, чтобы выполнить требование. Если предприниматель не сделает это вовремя, ему грозит штраф.
·Экономика/Бизнес

Антимонопольная служба посчитала, что это недобросовестная конкуренция.
Курганское УФАС обнаружило признаки недобросовестной конкуренции в местных магазинах «Пинта». Как сообщили в ведомстве, там продавали пиво, произведенное в Омске, под видом местного – его назвали «Курганское» и «Курганское живое».
– Это создавало ложное представление у покупателей и давало ИП несправедливое преимущество, – отметили в антимонопольной службе.
Предпринимателю запретили продавать омское пиво под видом курганского. У него есть десять дней, чтобы выполнить требование. Если предприниматель не сделает это вовремя, ему грозит штраф.