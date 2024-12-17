Как сообщили в мэрии, ограничения уже начали действовать.

В Омске изменится организация дорожного движения на время подготовки и проведения чемпионата России по фигурному катанию. Уже начали действовать:

ограничение на стоянку в районе парковки гостиницы «50/60» (установлены знаки 3.28 «Стоянка запрещена» с дополнительными табличками «Зона действия»);

запрет на движение и остановку на улице Красногвардейской от Набережной Тухачевского до улицы Певцова (установлены знаки 3.2 «Движение запрещено» и 3.27 «Остановка запрещена»);

запрет на движение и остановку на улице Певцова от Фрунзе до Чапаева (знаки 3.2 «Движение запрещено» и 3.27 «Остановка запрещена»);

запрет на остановку и стояку на проезжей части перед хоккейной академией «Авангард» (знаки 3.27 «Остановка запрещена»).

Также власти отменили запрет левого поворота в районе остановки «Телецентр» с проспекта Мира в сторону Академии «Авангард» между домами № 1 и 1а на проспекте Мира. Там установили знак 4.1 «Движение прямо и налево». Также поворот налево разрешили на проспект Мира в направлении городка Нефтяников (дорожный знак 4.1.2 «Движение направо» временно зачехлен).

Действие знака 3.2 «Движение запрещено» не распространяется на транспорт предприятий в обозначенной зоне, а также людей, которые там живут и работают; транспорт, управляемый или перевозящий инвалидов I и II групп с опознавательным знаком, а также автомобили почты и экстренных служб.

Напомним, чемпионат России по фигурному катанию планируется на омской «Арене» 19–22 декабря.