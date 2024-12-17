Помощник нотариуса города Омска Екатерина Антипина рассказала о процедуре применения нотариусом исполнительной надписи в сфере жилищно-коммунальных услуг.

В настоящее время вопрос взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги (далее – ЖКУ) является весьма актуальным.

Взыскание денежных средств в пользу поставщика ЖКУ или управляющей компании (далее – кредитор) законодательно регламентировано и на сегодняшний день происходит исключительно через суд в порядке приказного или искового производства.

Принятие судебного акта является процессом весьма длительным, что не дает кредитору возможности быстро реализовать свое право на взыскание задолженности в короткий срок. Также должник в этом случае несет дополнительные судебные расходы, так как он обязан оплатить штрафы и пени. Кроме того, должники очень часто не владеют информацией о наличии задолженности по ЖКУ, а получают сведения об этом исключительно от судебных приставов после списания денежных средств со счета или ареста банковских счетов.

Судебная система России находится в состоянии высокой загруженности. Поэтому существует явная необходимость рассмотрения данной категории дел вне рамок суда с целью разгрузки самих судов, а также для быстрой реализации защиты прав кредитора по взысканию денежных средств, освобождения должника от дополнительной финансовой нагрузки и своевременного информирования должника о наличии задолженности по ЖКУ.

В связи с чем в июле 2024 года на рассмотрение Государственной думы был внесен законопроект, согласно которому долги за жилищно-коммунальные услуги могут быть взысканы через нотариуса с применением исполнительной надписи. В дальнейшем это позволит кредитору обращаться в службу судебных приставов без участия в судебном разбирательстве.

Рассмотрим, что должен делать нотариус для совершения исполнительной надписи в сфере взыскания задолженности по ЖКУ в пользу кредитора.

Исполнительная надпись, совершаемая нотариусом, представляет собой нотариальный акт особой формы, является исполнительным документом и основана на бесспорном праве требования кредитора.

С целью исключить незаконное и необоснованное взыскание денежных средств в пользу кредитора нотариус осуществляет проверку сведений о собственнике (должнике) в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

После нотариус информирует должника о наличии у него задолженности по ЖКУ, о необходимости ее погашения в течение семи дней в добровольном порядке и о праве обжалования размера задолженности.

Кроме того, нотариус должен известить должника о дальнейшем намерении применить исполнительную надпись для взыскания с него долга.

В случае непогашения задолженности по ЖКУ и невыражения должником своей позиции относительно взыскиваемых платежей в установленный срок нотариусом совершается исполнительная надпись.

Для совершения нотариусом исполнительной надписи должны быть соблюдены определенные условия:

лицо, в отношении которого происходит процесс взыскания задолженности за ЖКУ, должно являться собственником или пользователем данного жилого помещения;

должником не представлены доказательства, подтверждающие факт оплаты задолженности за ЖКУ в полном объеме в течение семи дней с момента получения уведомления от нотариуса;

должником не представлены нотариусу доказательства, подтверждающие рассмотрение в судебном порядке спора по этой же задолженности;

должником не представлены нотариусу письменные возражения по заявленному кредитором расчету задолженности.

Рассмотрим, что должен делать кредитор для получения и дальнейшего применения исполнительной надписи нотариуса в сфере взыскания задолженности по ЖКУ в свою пользу.

Кредитор предоставляет нотариусу:

подписанный расчет задолженности по договору с указанием платежных реквизитов;

заявление, подтверждающее отсутствие в производстве суда спора с должником по этой же сумме задолженности;

копию договора на оказание ЖКУ либо ссылается на определенный нормативный правовой акт, закрепляющий типовую форму договора;

данные о должнике, если они известны.

Кредитор вправе незамедлительно предъявить исполнительную надпись с целью взыскания задолженности через службу судебных приставов или непосредственно в банк должника.

Рассмотрим, что должен делать должник для избежания незаконного и необоснованного взыскания с себя задолженности по ЖКУ согласно исполнительной надписи нотариуса:

должник вправе добровольно произвести оплату задолженности за ЖКУ в течение семи дней с момента получения уведомления от нотариуса;

информировать нотариуса о своем несогласии относительно заявленных требований кредитора (в данном случае не может быть совершена исполнительная надпись);

информировать нотариуса о несогласии с размером заявленных требований (представив подтверждение о полной или частичной оплате ЖКУ).

В дальнейшем должник вправе обжаловать взыскание задолженности за ЖКУ по исполнительной надписи нотариуса в течение трех месяцев с момента, когда ему стало известно о ее совершении или должно было стать известно.

Так как законопроект находится на стадии рассмотрения и принятия в него могут быть внесены изменения, в настоящее время ведется активная дискуссия по его положениям. Окончательная процедура совершения исполнительной надписи нотариусом для взыскания задолженности за ЖКУ и порядок действий нотариуса, кредитора и должника будут отражены в принятом законе.

Помощник нотариуса города Омска Екатерина Антипина