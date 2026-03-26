Омский нотариус разъясняет, что такое раздел наследства по соглашению между наследниками

Что важно учесть при заключении соглашения о разделе наследства, рассказывает нотариус нотариального округа Таврический район Омской области Анна Котлярова.

фото: Нотариальная палата Омской Области

Наследственные правоотношения по праву считаются самыми сложными, порождающими множество споров и конфликтов, порой даже между самыми близкими родственниками. Отношения обостряются, когда к наследованию призываются два и более наследников по закону или по завещанию, а также появляются наследники, имеющие право на обязательную долю, поскольку множественность наследников приводит к возникновению долевой собственности на наследство и, как следствие, к необходимости договариваться о порядке пользования или распоряжения имуществом.

Современное законодательство не допускает принятия наследства по частям или отказ от части наследства в рамках одного основания наследования. Вследствие этого зачастую наследственное имущество переходит двум или нескольким наследникам по закону или по завещанию без указания наследуемого каждым из них конкретного имущества. При этом наследственное имущество поступает в общую долевую собственность всех наследников.

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, особенно неделимым, из которого невозможно выделить долю в натуре, в реальной жизни не всегда удобно, а в ряде случаев и невозможно. Такие проблемы могут возникать как при получении в долевую собственность недвижимости, так и движимого имущества, в том числе денежных средств и ценных бумаг.

Такая ситуация возможна, например, при наследовании тремя наследниками денежных средств на счету, составляющих сумму, которая на три не делится.

Или при наследовании некоторых видов ценных бумаг, когда они поступают в долевую собственность, и при оформлении акций на наследников у держателя реестра требуется подпись всех наследников-сособственников на соответствующем передаточном распоряжении. И пока все наследники не подпишут такой документ, права владельца ценной бумаги они осуществлять не смогут, в том числе право голосовать на собраниях или право получить дивиденды.

Если наследники готовы вести переговоры, закон дает право разделить наследственное имущество по усмотрению наследников путем заключения соглашения о разделе наследственного имущества. Это соглашение заключается в письменной форме, а в случае, если оно касается долей в праве на недвижимое имущество, удостоверяется нотариусом.

В таком соглашении наследники, принявшие наследство, определяют, какое имущество будет передано каждому из них, при любых не противоречащих закону условиях, удовлетворяющих потребности каждого участника такого соглашения.

Свобода соглашения ограничивается некоторыми особенностями, установленными законом, которые необходимо учитывать при его заключении, в том числе:

важно учесть интересы всех наследников, в том числе еще не родившихся, но зачатых при жизни наследодателя, при наличии такого наследника раздел может быть осуществлен только после его рождения;

особо охраняются интересы несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных наследников; соглашение о разделе, участником которого является такой наследник, заключается при обязательном уведомлении органа опеки и попечительства;

при определенных условиях наследники имеют возможность воспользоваться преимущественным правом на получение в счет своих наследственных долей определенного имущества, входящего в состав наследства, целиком. Такое преимущество при разделе имеет, например, наследник, обладавший совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь, доля в праве на которую входит в состав наследства. Таким же правом обладает наследник, который постоянно пользовался неделимой вещью либо проживавший ко дню открытия наследства в жилом помещении, входящем в состав наследства, и не имеющий иного жилого помещения.

Несоразмерность раздела наследственного имущества устраняется передачей иным наследникам другого имущества из состава наследства или предоставлением иной компенсации, в том числе выплатой соответствующей денежной суммы.

В остальном наследники, заключая соглашение, имеют право разделить наследственное имущество так, как будет удобно им самим: изменить размер доли, передать какое-либо имущество одному из наследников целиком, при этом определив размер компенсации или закрепив отказ от таковой.

Соглашение о разделе наследственного имущества является удобным механизмом, который позволяет регулировать отношения по наследованию с учетом реальных жизненных обстоятельств, возможностей и интересов каждого из наследников, участвующих в его заключении.