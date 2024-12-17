В 2024 году омский вуз занял 553-е место в мировом рейтинге и 14-е место среди российских университетов.

В течение пяти лет Омский ГАУ ежегодно участвует в Международном рейтинге экологичности университетов UI Green Metric. Он оценивает ориентированность университетов на устойчивое развитие и создание экологичного кампусного пространства и направлен на представление результатов опроса о текущих условиях и политике, связанных с усилиями по обеспечению устойчивости и институциональными улучшениями в университетах по всему миру.

В этом году рейтингом были оценены 1477 университетов из 95 стран мира. Но, несмотря на возрастающую с каждым годом конкуренцию (в 2024 году в рейтинге приняли участие на 300 университетов больше, чем в 2023 году), Омский ГАУ продолжает улучшать свои позиции, доказывая свою приверженность целям устойчивого развития и обеспечению экологической безопасности.

В 2024 году Омский ГАУ занимает 553-е место в мировом рейтинге и 14-е место среди российских университетов. Для сравнения: в 2023 году вуз был на 615-м и 21-м местах соответственно. Среди аграрных университетов России Омский ГАУ также улучшил свои позиции и поднялся на 4-е место. Рейтинг оценивает вузы по следующим категориям: расположение и инфраструктура, энергосбережение и изменение климата, обращение с отходами, водные ресурсы, транспортная политика, образование и исследования. По каждой категории вузу назначаются баллы на основании представленных доказательств.

Наилучшие результаты были продемонстрированы Омским ГАУ в следующих категориях:

энергосбережение и изменение климата – 800 баллов (на 25 баллов больше по сравнению с прошлым годом);

обращение с отходами – 1575 баллов (в 2023 году – 1200 баллов);

водные ресурсы – 550 баллов (на 250 баллов больше по сравнению с 2023 годом);

Неизменной остается деятельность университета в рамках транспортной политики. Вуз также получил 1150 баллов по данной категории. Общий балл по всем шести категориям составил – 6525, что почти на 600 баллов больше по сравнению с прошлым годом.