Омск-Информ
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·Общество

Аварийные работы были проведены в кратчайшие сроки.

Департамент транспорта омской мэрии сообщает о возобновлении движения трамваев, приостановленного сегодня утром. В 7:00 произошло отключение электроснабжения на питающей подстанции, что привело к остановке трамваев № 1, 4, 7, 8 и 9.

– В 7:56 движение трамваев восстановлено. Приносим извинения за неудобства, связанные с временным ограничением движения, – заявили в дептрансе.

Ранее в Омске несколько раз приостанавливалось движение троллейбусов.

·Общество

Аварийные работы были проведены в кратчайшие сроки.

Департамент транспорта омской мэрии сообщает о возобновлении движения трамваев, приостановленного сегодня утром. В 7:00 произошло отключение электроснабжения на питающей подстанции, что привело к остановке трамваев № 1, 4, 7, 8 и 9.

– В 7:56 движение трамваев восстановлено. Приносим извинения за неудобства, связанные с временным ограничением движения, – заявили в дептрансе.

Ранее в Омске несколько раз приостанавливалось движение троллейбусов.