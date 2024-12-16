Омск-Информ
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·Общество

Причиной стало отключение электроснабжения на питающей подстанции. Сейчас на месте работает аварийная служба.
Сегодня утром в Омске остановились трамваи. Как сообщили в департаменте транспорта мэрии, в 7:00 произошло отключение электроснабжения на питающей подстанции, вследствие чего временно остановлено движение трамвайных маршрутов № 1, 4, 7, 8 и 9.
Сейчас на месте работает аварийная служба. О возобновлении движения трамваев будет сообщено дополнительно.
·Общество

Причиной стало отключение электроснабжения на питающей подстанции. Сейчас на месте работает аварийная служба.
Сегодня утром в Омске остановились трамваи. Как сообщили в департаменте транспорта мэрии, в 7:00 произошло отключение электроснабжения на питающей подстанции, вследствие чего временно остановлено движение трамвайных маршрутов № 1, 4, 7, 8 и 9.
Сейчас на месте работает аварийная служба. О возобновлении движения трамваев будет сообщено дополнительно.