Он традиционно пройдет 7 января на Соборной площади.

7 января на Соборной площади пройдет Рождественский полумарафон, который считается одним из самых холодных забегов в мире. Каждый участник получит специальный набор с зимней атрибутикой. Для дистанций 3 км и 10,55 км это будет спортивная шапка, а для 21,1 км – еще и варежки. Директор марафона Константин Подбельский рассказал о смене дизайна атрибутики.

– В этом году впервые за долгое время мы решили кардинально изменить концепт нашего мерча. Если раньше предпочтение отдавалось традиционным зимним принтам и узорам, синим и голубым оттенкам, то теперь главными сочетаниями стали красный, жёлтый и оранжевый цвета. Это еще раз отражает новый слоган забега: «Приходи! Будет жарко!», – рассказал директор марафона.

Также Константин уточнил, что для дизайна Рождественского полумарафона выбрали мотив древних солнечных узоров, символизирующих энергию, жизнь и тепло. Стоит отметить, что Омск находится среди самых солнечных городов России, что приносит радость бегунам, так как ясная погода и яркое солнце помогают поднять настроение. Комплекты для участников сделаны из качественной полушерстяной пряжи. Двухслойные шапки и варежки прекрасно подходят для холодной погоды и будут замечательными не только для прогулок по городу, но и для уличных тренировок или спортивных мероприятий.

Подбельский также напомнил, что онлайн-регистрация участников завершится 28 декабря на сайте. Если будут свободные места, заявки можно будет подать 6 января на ЭКСПО забега в библиотеке имени А. С. Пушкина.