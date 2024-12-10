Он будет реализован в рамках программы «Я в деле».

В Омске партия «Новые люди» поможет создать курс для родителей особенных детей. Его предложила студентка Елизавета Пахомчик из Сибирского государственного университета физической культуры и спорта. Занятия будут состоять из мастер-классов, где родители смогут изучить как теорию, так и практику.

Многие родители детей с особыми потребностями не знают, как правильно организовать повседневную жизнь и воспитывать своих детей. Проект Елизаветы был разработан в рамках программы «Я в деле», которая направлена на развитие молодёжного предпринимательства, и она представила его на финале этой программы в Москве.

Программа была запущена партией «Новые люди» в январе 2022 года и реализуется благотворительным фондом «Капитаны» при поддержке Министерства образования и науки, Министерства просвещения и Росмолодежи.

Лидер партии Алексей Нечаев рассказал о результатах программы главе государства Владимиру Путину. Шестой сезон завершили более 15 тысяч человек, которым помогали 1,7 тысячи наставников. Они вместе разработали более 3 тысяч проектов.

– За три года мы обучили более 282 тысяч студентов и школьников тому, как открыть свой первый бизнес или социальный проект. И поняли: когда наши участники видят результат своей работы, они становятся настоящими патриотами своей малой родины. Остаются, чтобы развивать свое дело дальше и вдохновлять других. С каждым годом качество проектов растет. И появляется все больше решений по улучшению своих городов. Поэтому в этом сезоне мы впервые выделили под них отдельный трек «Городские решения», – рассказал лидер «Новых людей» Нечаев.

На мероприятии встретились 72 команды студентов со всей России, которые стали победителями региональных этапов программы. В 6-м сезоне победителями стали команды из Волгоградской области, Пермского края и Санкт-Петербурга. Команда «ЭДИС» разработала устройство для безопасного удаления зубов, пермская команда LAI предложила способ применения искусственного интеллекта для подбора и обучения новых работников, а команда WISH представила сервис для аренды зонтов и автоматов по продаже дождевиков.

Следующий сезон программы «Я в деле» стартует в новом году, и участников ожидает несколько месяцев обучения, которое будет включать как теоретические, так и практические занятия. Итогом этого процесса станут новые бизнес-идеи, среди которых лучшие получат поддержку. Узнать больше о программе и записаться на участие можно на их сайте.