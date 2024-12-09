Для этого проложили более 42 километров оптического волокна.

«Ростелеком» завершил строительство оптоволоконной сети в селе Усть-Ишим Омской области. Почти две тысячи домов теперь могут пользоваться скоростным интернетом, цифровым телевидением и другими услугами компании. Для этого было проложено более 42 километров оптоволокна.

Теперь жители Усть-Ишима имеют доступ к таким же качественным услугам связи, как и жители города. Более шести тысяч местных жителей могут пользоваться предложениями компании через оптоволокно. Среди популярных услуг — мультимедийный сервис Wink и системы видеонаблюдения.

- Компания продолжает инвестировать в развитие телекоммуникаций в сельской местности, чтобы обеспечить доступ к современной связи жителей даже самых отдаленных районов Омской области. Это позволяет улучшить качество предоставляемых услуг и расширить их спектр. До конца года в компании действует акция “Навсегда - рассказал директор омского филиала ПАО «Ростелекома»

Клиенты могут через личный кабинет управлять своими услугами: менять параметры тарифного плана, подключать и отключать опции, проверять баланс и оплачивать услуги.

Чтобы узнать о возможностях подключения домашнего интернета и других цифровых сервисов от «Ростелекома», клиенты могут посетить сайт компании, зайти в официальную группу «ВКонтакте» или позвонить по номеру 8 800 100 0 800.

ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388. Реклама