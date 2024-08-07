Теперь более 120 тысяч сельчан пользуются современными сервисами наравне с горожанами. Прокладка волоконно-оптических линий связи продолжится.

В 2024 году проекту устранения цифрового неравенства (УЦН) в Омской области исполнилось 10 лет. За это время «Ростелеком» построил более 360 вышек связи. Согласно федеральному контракту, подписанному Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, предусмотрены прокладка волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и обеспечение высокоскоростным интернетом населенных пунктов России с численностью до 500 человек. Теперь более 120 тысяч сельчан в Омской области пользуются современными сервисами наравне с горожанами.

С 2014 года оператор связи в Омской области построил и запустил в работу 260 точек доступа в рамках проекта УЦН 1.0, а также проложил более 4,5 тыс. километров новых ВОЛС.

– Благодаря федеральному проекту УЦН для многих жителей нашего региона стала доступна связь. В этом году продолжаем работу и ведем строительство вышек, которые обеспечат сельчан качественной связью, — отметил заместитель председателя правительства Омской области, министр цифрового развития и связи Омской области Денис Цуканов.

В 2021 году по решению Минцифры России «Ростелеком» приступил к реализации второго этапа проекта. Оператор строит вышки мобильной связи по стандарту последнего поколения, которые обеспечивают качественную голосовую связь и быстрый мобильный интернет. Первую такую БС в России запустили в эфир 19 марта, три года назад, в деревне Редкое Называевского района Омской области.

– Юбилейная дата проекта УЦН — отличный повод для изучения социальных и экономических эффектов от появления интернета и мобильной связи в удаленных и труднодоступных населенных пунктах. Анализ трафика в сети показал, что в среднем абоненты деревни Редкое в месяц используют свыше пяти тысяч гигабайт интернет-трафика и более тысячи минут общаются по телефону. Инфраструктура позволяет жителям сел подключать интернет, видеосервис Wink, видеонаблюдение, – пояснил, директор Омского филиала ПАО «Ростелеком» Эдуард Серобабин.

Федеральная программа помогает решать социальные задачи: обеспечивает доступ к государственным услугам и сервисам в электронном виде, расширяет возможности для получения образования и развития телемедицины.

В рамках реализации второго этапа УЦН к настоящему времени в Омской области введена в эксплуатацию уже 101 вышка и построено свыше двух тысяч километров ВОЛС.