Если человек в течение полугода оформляет четыре и более листов нетрудоспособности, каждый следующий будут выдавать всего на три дня.

С 1 января 2025 года в России меняется порядок оформления больничных. При оформлении четырех и более листов нетрудоспособности за полгода срок следующего больничного составит три дня.

– Гражданам, которые за 6 месяцев, предшествующих дате фактического обращения, признавались нетрудоспособными 4 и более раз по всем случаям нетрудоспособности (за исключением случаев ухода за больным членом семьи, медицинской реабилитации, получения гражданами медицинской помощи при социально значимых заболеваниях и заболеваниях, требующих медицинской помощи методом заместительной почечной терапии) листок нетрудоспособности формируется сроком до 3 календарных дней, – говорится в проекте приказа Минздрава РФ.

По существующим правилам больничный выдается на срок до 15 календарных дней включительно. Минздрав объясняет необходимость изменения порядка необходимостью выявления заболеваний на ранней стадии – данные о тех, кто часто берет больничные, будут передавать врачебной комиссии.