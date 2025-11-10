Омичи смогут уйти на больничный и получать 7 тысяч рублей в день

Это максимально возможная сумма оплаты больничного в следующем году.

omskinform.ru

В 2026 году размер максимально возможной суммы оплаты больничного вырастет до 6,8 тыс. рублей в день, сообщает телеграм-канал Социального фонда России. Сейчас «максималка» составляет 5673,97 рубля, в следующем году она увеличится до 6827,4 рубля.

Индексация размера больничного листа также предусмотрена в 2027 и 2028 годах. Вначале сумма вырастет до 7860,27 рубля, а затем будет составлять 8489,04 рубля. Повышение связано с ростом предельной базы для начисления страховых взносов, пояснили в фонде.

Согласно российскому законодательству, первые три дня нахождения человека на больничном оплачивает его работодатель, далее выплаты осуществляет Социальный фонд РФ.