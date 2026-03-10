Омск-Информ
·Общество

Омичам решили убрать «безлимитные» больничные

Подход к выдаче больничных листов ужесточили для экономии бюджетных средств.  

В России ужесточили правила оформления листков временной нетрудоспособности. С нового года гражданин имеет право взять не более четырех больничных в течение полугода. Эта мера вызвана борьбой с теми, кто берет больничные без серьезных причин и расходует средства Социального фонда РФ.

Если работающий человек запрашивает больничный сверх положенного по закону «лимита», терапевт не имеет права удовлетворить эту просьбу. Решение о выдаче нового больничного будет принимать специальная врачебная комиссия. Медики коллегиально оценят симптомы больного и примут решение об обоснованности открытия очередного бюллетеня. Отметим, что ограничение не действует для декретного отпуска, ухода за близкими, лечения социально опасных болезней или нахождения в стационаре.

