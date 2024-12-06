Учреждение купит отпугиватель птиц, чтобы пернатые не пачкали фасад.

Бюджетное учреждение культуры «Музей имени М. А. Врубеля» объявил аукцион на поставку биоакустического отпугивателя птиц. За устройство типа «Коршун» или «Экоснайпер» руководство музея готово заплатить до 18 тыс. рублей.

Отпугиватель должен быть стационарным для уличной установки с ручной регулировкой громкости звука. Мощность отпугивателя должна составлять 20 Вт, а площадь покрытия – 600 кв. м. Отпугиватель должен работать при температуре воздуха от –25 до +40 градусов.

Оборудование планируют установить на здание музея (Ленина, 3), чтобы птицы не пачкали его фасад.