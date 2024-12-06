Регоператор рассчитывает, что проверки приведут к приведению всех договоров с юрлицами в соответствие с реальными потребностями на вывоз ТКО.

Региональный оператор по обращению с ТКО «Магнит» опубликовал официальный комментарий к информации о начале проверок периодичности вывоза мусора, инициированных прокурором Омской области Алексеем Афанасьевым. Решение о проверках было принято после встречи прокурора и уполномоченного по защите прав предпринимателей в Омской области Юрия Герасименко с представителем бизнеса.

– Предприниматели обратились с вопросами обоснованности стоимости услуг, оказываемых региональным оператором ООО «Магнит», а также сообщили о навязывании излишней кратности вывоза отходов при заключении договора на оказание таких услуг на 2025 год, – говорится в сообщении прокуратуры.

В «Магните» заявили, что приветствуют инициативу прокурора Омской области и уполномоченного по защите прав предпринимателей:

– Мы открыты для диалога, готовы к сотрудничеству с целью улучшения качества предоставляемых услуг и уверены, что ненадлежащее исполнение рядом предпринимателей Омской области ФЗ-89 «Об отходах потребления и производства» требует более пристального внимания со стороны надзорных органов.

В компании сообщили, что в последнее время регулярно получают в системах мониторинга Платформы обратной связи (ПОС), «Инцидент-Медиалогия» и на горячую линию ООО «Магнит» обращения от жителей, жалующихся на переполненные контейнерные площадки рядом с магазинами и рынками. При проведении регоператором проверок по этим жалобам выясняется, что договор с региональным оператором у таких магазинов и рынков действительно есть, но номинальный. То есть вывоз мусора в договоре указан юрлицом только один раз в месяц, а иногда и реже, что не соответствует реальным потребностям и количеству образующихся отходов у предпринимателей. Это не только создает антисанитарные условия, но и нарушает права жителей Омска на комфортное проживание.

Подобные нарушения уже привлекали внимание прокуратуры, и были прецеденты, когда надзорный орган указывал юрлицам на нарушения СанПиН.

– Уверены, что прокуратурой будут приняты все необходимые меры для обеспечения регулярного вывоза ТКО, соответствующего потребностям жителей Омска и Омской области. Также убеждены, что совместными усилиями с органами власти и предпринимательским сообществом мы сможем найти оптимальные решения для всех сторон, – подчеркнули в ООО «Магнит».

В компании добавили, что готовы предоставить правоохранителям всю необходимую информацию для проверок.