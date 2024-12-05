Лучший из них будет представлять регион в Москве.

В Омске прошла выставка бизнес-проектов, которая стала результатом двухмесячного обучения начинающих предпринимателей по программе «Я в деле» партии «Новые люди». В этом году участники представляли бизнес-идеи от роботов-доставщиков до проектов по созданию доступной инфраструктуры для людей с инвалидностью.

Эксперты, в числе которых депутат Госдумы Ярослав Самылин, министр экономического развития Омской области Анна Негодуйко и представители бизнеса, выбрали лучший проект. Победителем шестого сезона «Я в деле» в Омской области стала команда, создавшая для родителей курсы по воспитанию детей с особенностями развития. Эта команда поедет представлять регион в Москве.

– За шесть сезонов программа модернизировалась. Это уже не просто предпринимательский курс, проект стал социально ориентированным. Основное внимание уделяется тому, как помогать окружающим, особенно в реализации бизнес-проектов. Теперь главная цель – не заработать, а сделать жизнь людей лучше. В рамках программы появился новый трек «Городские решения», где участники работают над модернизацией городской среды, – подчеркнул Ярослав Самылин.

Программа «Я в деле» охватывает уже 72 региона. Организаторы отмечают, что интерес к предпринимательству среди молодежи растет с каждым годом.

– Только в Омской области за последний сезон участники создали около 100 бизнес-проектов. Мы обучили более 600 студентов и 52 наставника, – поделилась результатами руководитель программы «Я в деле» в Омской области Александра Щукина.

Проект поддерживает губернатор Омской области Виталий Хоценко.