Накануне женщина отметила юбилей и везла подаренные родственниками деньги в банк.

Отметившая 70-летний юбилей омичка в одиночку отбилась от дерзкого грабителя. Благодаря активному сопротивлению женщины преступник ретировался, а вскоре был задержан полицией.

Супербабушка накануне отметила свой юбилей, а утром отправилась в банк, чтобы положить подаренные родственниками деньги на карту. На остановке «Детский сад» на улице 5-й Кордной пенсионерка достала из сумки кошелек, чтобы расплатиться за проезд в автобусе. Неожиданно к ней подошел мужчина, выхватил портмоне из рук и стал убегать.

– Пенсионерка не растерялась и начала преследовать злоумышленника. Через несколько метров он бросил ее имущество в снег и скрылся, – рассказали в полиции. – Заявительница хорошо запомнила приметы мужчины, особенно отметила его высокий рост и приметную шапку-ушанку с эмблемой.

Убегая, грабитель вытащил из кошелька бабушки 4500 рублей. Вскоре преступник был задержан сотрудниками уголовного розыска. Им оказался 35-летний омич, неоднократно судимый за грабежи, кражи, угон и незаконный оборот наркотиков. На него завели новое уголовное дело.