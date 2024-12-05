Омск-Информ
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·Авто

Из-за большого транспортного потока и узости дороги это место стало аварийно опасным.

Перекресток на съезде с метромоста в Омске оснастят сразу 5 светофорами, а также установят камеры для фиксации нарушений ПДД. Работы по установке светофоров на Левобережье в самом разгаре, их, согласно порталу «Госзакупки», должны завершить к 15 сентября.

Этот участок дороги стал аварийно опасным в связи с большим автомобильным потоком и узости дороги. Ее спроектировали двухполосной – по одной полосе с моста и на него.

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·Авто

Из-за большого транспортного потока и узости дороги это место стало аварийно опасным.

Перекресток на съезде с метромоста в Омске оснастят сразу 5 светофорами, а также установят камеры для фиксации нарушений ПДД. Работы по установке светофоров на Левобережье в самом разгаре, их, согласно порталу «Госзакупки», должны завершить к 15 сентября.

Этот участок дороги стал аварийно опасным в связи с большим автомобильным потоком и узости дороги. Ее спроектировали двухполосной – по одной полосе с моста и на него.

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