Подорожание коснулось не только бензина, но и дизельного топлива.

В Омске снова произошел рост цен на автомобильное топливо, сообщает «СуперОмск». Так, на одной из АЗС литр топлива стал дороже в пределах от 15 копеек до 1 рубля 5 копеек.

Бензин марки АИ-92 подорожал с 51 рубля 55 копеек до 51 рубля 70 копеек за литр. Что касается бензина 95-й марки, то он подорожал на 20 копеек. Теперь он стоит 56 рублей вместо 55 рублей 80 копеек за литр.

Также в цене выросло дизельное топливо. Оно подорожало на 1 рубль 5 копеек. Раньше оно стоило 69 рублей 95 копеек, то сейчас 71 рубль за литр.