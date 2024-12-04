Омск-Информ
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·Общество

Пока ожидается, что в городе будет тепло и снежно.
Синоптики опубликовали предварительный прогноз погоды на Новый год. По данным Gismeteo, вечером 31 декабря в Омске будет –15 градусов, к ночи температура опустится до –16 °С. Днем 1 января ожидается снег.
По данным «Яндекс Погоды», в новогоднюю ночь будет –2 градуса, которые ощущаются как –10 °С. Синоптики также обещают осадки. В первый день года похолодает до –3...–5 градусов, которые будут ощущаться как –10...–11 °С.
·Общество

Пока ожидается, что в городе будет тепло и снежно.
Синоптики опубликовали предварительный прогноз погоды на Новый год. По данным Gismeteo, вечером 31 декабря в Омске будет –15 градусов, к ночи температура опустится до –16 °С. Днем 1 января ожидается снег.
По данным «Яндекс Погоды», в новогоднюю ночь будет –2 градуса, которые ощущаются как –10 °С. Синоптики также обещают осадки. В первый день года похолодает до –3...–5 градусов, которые будут ощущаться как –10...–11 °С.