Новый сервис позволит предпринимателям объективно и быстро оценить потенциал локаций для открытия новой торговой точки.

Российский оператор мобильной связи Т2 и разработчик сервиса для прогноза выручки торговых точек Bestplace объявили о запуске совместного продукта для предпринимателей офлайн-розницы. С его помощью можно оперативно оценить потенциал запуска того или иного бизнеса в конкретной локации, что позволит снизить финансовые риски при открытии новой точки, а также исключить покупку или аренду неликвидной площади.

Отчет с оценкой потенциала локации Bestplace содержит более 60 параметров с характеристиками площади. Деперсонализированные данные телеком-оператора о местоположении мобильных устройств позволяют анализировать потоки людей в разных районах 24/7. Блок «Зона охвата» теперь расширен знаниями big data T2. Он дает детальную информацию о численности населения, проживающего или работающего в выбранном радиусе и в зоне пяти-/десятиминутной пешеходной доступности. Сейчас отчетом могут воспользоваться предприниматели в Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Краснодарском крае.

На основе данных оператора заказчик отчета может оценить соответствие аудитории в зоне работы коммерческой площади тому бизнесу, что планирует запустить. Отчет содержит информацию о распределении аудитории по социально-демографическим характеристикам, таким как пол и возраст. Он также описывает число тех, кто постоянно проживает рядом с локацией и приезжает на работу в радиусе пешей доступности от нее.

T2 определяет поведенческие особенности, характеристики аудитории и имеет возможность качественно идентифицировать специфические категории посетителей территории: работающих, проживающих постоянно, трудовых мигрантов, иностранных и российских туристов. Кроме того, big data T2 выявляет более 120 категорий интересов населения в зоне охвата. Это в том числе бытовая техника, аптеки, обслуживание или покупка автомобиля, образовательные услуги, одежда и аксессуары, товары для дома и сада, аренда или покупка недвижимости.

Заказать отчет о бизнес-потенциале интересующей торговой площади предприниматель может при поиске коммерческой недвижимости в карточке объявления на «Авито». Время его подготовки составляет менее 3 минут.

ООО «Т2 Мобайл», ИНН 7743895280. Реклама