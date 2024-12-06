Глава регионального Минтруда считает, что мероприятия Года семьи в декабре нужно не сворачивать, а думать об их трансформации с прицелом на ближайшее десятилетие.

Уходящий 2024 год был, как известно, по инициативе президента России объявлен Годом семьи. О том, как он прошел в нашем регионе, что уже было сделано, а что только предстоит, РИА «Омск-информ» рассказала министр труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская.

– В течение всех последних месяцев было проведено множество мероприятий, посвященных Году семьи, как регионального, так и федерального масштаба. Напомню, что впервые Год семьи в России проводился в далеком 2008 году. С тех пор прошло 16 лет, за которые многое изменилось в жизни страны. В Омской области была сформирована комплексная система государственной социальной поддержки материнства, семей с детьми, направленная на повышение их благосостояния и общественного признания. Под руководством главы региона Виталия Павловича Хоценко ведется целенаправленная работа по развитию инфраструктуры здравоохранения, образования, культуры и спорта.

Основной акцент Года семьи образца 2024 года был сделан на семьецентричность. Это значит, что мы не зацикливались на каких-то отдельных, пусть и важных, направлениях, а стали подходить к проблеме комплексно. К традиционным чисто материальным методам стимуляции рождаемости добавился эмоциональный уровень. На всех уровнях стала активно пропагандироваться идея создания счастливых многодетных многопоколенных семей. На мой взгляд, только так и можно реализовать курс «плюс один ребенок» в каждой семье на перспективу до 2030 года.

В связи с обозначенным курсом огромную роль играют меры, направленные на улучшение качества жизни многодетных семей, и не случайно на старте Года семьи президент Владимир Владимирович Путин подписал указ «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Это важнейшей документ, в соответствии с которым многодетной семьей в России признается семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно. Почему это важно: раньше регионы сами устанавливали, какие семьи считать многодетными и какие льготы им положены. Отсутствие единого статуса на федеральном уровне приводило к путанице и неравенству. Теперь поддержка многодетных производится по единым правилам и осуществляется до тех пор, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет (или 23 года, если он студент-очник).

В указе отдельно оговаривается, что местные власти не могут снижать планку помощи семьям ниже федерального уровня, а вправе только вводить собственные дополнительные меры поддержки. В Омской области именно так и происходит. Например, в 2024 году в региональное законодательство была внесена норма, которая позволяет многодетной семье, в которой один из детей в июне окончил школу и поступает в вуз, на этот период не терять статус многодетной.

– О каком количестве омичей, которых коснулись новые меры и принципы социальной поддержки семей, идет речь?

– В Омской области был составлен специальный реестр, в который внесены данные о 33 тыс. многодетных семей. В настоящее время в них воспитывается 116 тыс. детей. Иными словами, в регионе каждый четвертый ребенок воспитается в многодетных семьях.

Хочу отметить, что в Омской области сохранились все меры поддержки многодетных семей, некоторые из них превосходят рекомендованные указом президента. Так, документом рекомендовано установить льготу при оплате услуг ЖКХ многодетными семьями на уровне не ниже 30 %, а в нашем регионе она составляет уже 50 %. Схожая ситуация сложилась со льготой на проезд в общественном транспорте. Если в некоторых других регионах транспортные карты выдаются только несовершеннолетним, то у нас всем членам многодетной семьи. Речь идет о 30 бесплатных поездках по городским и 30 пригородным маршрутам. В целом комплекс льгот, предоставляемых в регионе, вносит весомый вклад в улучшении благосостояния многодетных семей.

Известно, что с появлением каждого следующего ребенка среднедушевые доходы семьи могут снижаться. Одним из инструментов, доказавших свою эффективность в повышении доходов семей с детьми, является социальный контракт. В этом году жители региона заключили уже почти 3000 социальных контрактов по следующим направлениям: открытие собственного дела, поиск работы, ведение личного подсобного хозяйства. При этом соцконтракты помогли повысить финансовое благополучие 1700 семей с детьми, из них почти 500 семей – многодетные. На реализацию соцконтрактов в Омской области из средств федерального и областного бюджетов было выделено 498,7 млн рублей. Практику социальных контрактов будем продолжать.

Большую поддержку семьям оказывают и омские работодатели. В качестве примера могу привести АО «Газпромнефть-ОНПЗ», НПО «МИР», компанию «Транснефть – Западная Сибирь» и многих других.

Этой весной на заседании областной трехсторонней комиссией одобрены рекомендации, направленные на поддержку лиц с семейными обязанностями. В качестве лучших практик были рекомендованы создание для работников с семейными обязанностями благоприятных режимов труда и отдыха, финансовая поддержка работников при создании семьи, планирующих рождение ребенка, имеющих несовершеннолетних детей, оздоровительные мероприятия, помощь в решении жилищно-бытовых вопросов, пропаганда семейных ценностей.

Поддержка семейных ценностей позволит привлечь молодых специалистов на предприятие, укрепить трудовые коллективы и поддержать работников, совмещающих профессиональные и семейные обязанности. Сейчас эти рекомендации поддержаны и включены в состав более тысячи коллективных договоров на территории Омской области.

– Насколько сложно членам многодетных семей узнать о положенных им льготах и, что еще важнее – доказать право на их получение?

– Я уже упомянула о создании в нашем регионе реестра многодетных семей, который, кроме всего прочего, предоставляет возможность получения электронного удостоверения многодетной семьи. Такое удостоверение можно загрузить в личном кабинете на едином портале госуслуг в разделе «Документы». Свидетельство появится в виде изображения документа с двух сторон и QR-кода. Предъявить QR-код можно с помощью смартфона или в распечатанном виде. Электронный документ можно использовать по желанию, наравне с бумажным, и по QR-коду также можно будет получать все положенные меры соцподдержки.

Мало того что за современной электронной формой удостоверения не надо ходить по различным инстанциям, но QR-код предоставляет и другие удобства. Так, в настоящее время на территории не только Омской области, но и всей России по QR-коду члены многодетной семьи обращаются в учреждения культуры для бесплатного посещения музеев и выставок. Вполне реальна ситуация, при которой представители многодетной семья из Омска, поехав, допустим, в Санкт-Петербург, смогут бесплатно посетить Эрмитаж.

– Какие еще региональные особенности предоставления мер социальной поддержки семьям вы могли бы отметить?

– В Год семьи в регионе была апробирована такая новая форма предоставления социальных услуг семье, как семейный многофункциональный центр. Задача «Семейных МФЦ» – объединить все ресурсы территории, где они расположены, ресурсы социальной сферы, системы здравоохранения, образования, молодежной политики. Семьи, оказавшиеся в различных жизненных ситуациях, смогут получать весь комплекс необходимых услуг в режиме одного окна. Это позволяет сократить число инстанций, куда приходится обращаться семье, чтобы оформить пособия или выплаты. Большинство документов и справок сотрудники «Семейных МФЦ» запрашивают у представителей смежных ведомств вообще без участия граждан.

В зонах цифровых сервисов новых МФЦ семья в сопровождении специалиста может поработать с официальными электронными ресурсами. Например, на «Госуслугах» оформить положенные меры социальной поддержки, получение различных документов, на портале администрации города Омска подать заявку в детский загородный лагерь и т. д.

Пока в регионе работают только два отделения «Семейного МФЦ»: в городе Омске на базе Центра социальной помощи семье и детям и в городе Называевске на базе Комплексного центра социального обслуживания. Однако уже разработана дорожная карта по созданию отделений «Семейного МФЦ» на базе всех 38 комплексных центров, и в 2027 году они будут созданы в каждом муниципалитете.

Добавлю, что уже сегодня все существующие в регионе комплексные центры социального обслуживания населения осуществляют важнейшую работу по социальному сопровождению семей ветеранов и участников СВО. В регионе такие семьи вправе рассчитывать на 30 мер поддержки, в том числе на оформление государственной социальной помощи и материальной помощи. Около 11 тыс. семей указанной категории своими правами уже воспользовались. В Омской области по инициативе губернатора Виталия Хоценко действующий комплекс мер поддержки участников СВО и их семей постоянно дополняется новыми возможностями. Для дальнейшей координации получения мер социальной поддержки каждой семье назначается куратор из числа специалистов комплексных центров.

– Ирина Павловна, а в какой мере выделение огромных средств на поддержку семей, многодетных и не только, повлияло на улучшение демографической ситуации в регионе? Ведь ради этого все и затевалось.

– Улучшение демографической ситуации в регионе зависит не только от мер материального стимулирования. Важно повышать общественный престиж семьи, позиционировать многодетные семьи как эталон истинных человеческих ценностей и благополучия, символ успешности. Многодетность – это должно звучать гордо. Это сформирует правильные ценностных ориентиры у молодежи, поэтому многие мероприятия Года семьи проводились с оглядкой на молодых людей, ведь начинать нужно именно с них.

Добавлю, что с окончанием 2024 года не закончится Год семьи, и уже сейчас идут разговоры о проведении Десятилетия семьи. Я считаю такой подход разумным. Меры, предпринятые за последнее время для улучшения качества жизни многодетных семей, начинают давать свои результаты, и сейчас главное – не останавливаться на достигнутом. Правительство Омской области под руководством губернатора Виталия Хоценко придерживается курса, который наметил глава государства. В регионе идет строительство новых социальных объектов, принимаются законодательные акты и разрабатываются другие меры, направленные на повышение качества жизни семей с детьми. Все они направлены на то, чтобы семьи наших омичей были крепкими и защищенными, а значит, успешными, а количество семейных династий и счастливых детей в России только увеличивалось.