«Омск-информ» разбирается, почему даже на центральных улицах катастрофически не хватает фонарей.

С уменьшением светового дня стало очевидным, что освещенность городских улиц в Омске встала в один ряд с отопительным сезоном и очисткой дорог от наледи. Горожане регулярно жалуются на темные улицы. И это не только вопрос комфорта, но и в значительной степени безопасности. Для Омска с его значительной протяженностью это крайне важный и злободневный вопрос.

Свет в конце набережной

Шутка ли, в темноту сегодня погружена набережная Тухачевского, буквально в двух шагах от которой расположены областное правительство, Заксобрание и Соборная площадь. Фонари есть в Воскресенском сквере и в Омской крепости, а дальше световой провал до самого «Зеленого острова». Ситуацию несколько спасают огни от гостиницы Cosmos Omsk и метромоста, но дальше настоящие потемки, как в глухой деревне.

В недавнем послании депутатам Заксобрания губернатор Виталий Хоценко заявил о планах по благоустройству набережной Иртыша.

– Разбили набережную на отдельные сектора, заботу о благоустройстве которых взяли на себя наши уважаемые предприниматели, – сказал Хоценко.

Так что уже в ближайшее время на набережной может появиться линия наружного освещения. Однако даже в центре Омска еще немало локаций без фонарей. Тьма царит на участках улицы Гусарова, в районе Центрального рынка и ДК имени Козицкого, на улицах Рабиновича, Куйбышева и Орджоникидзе.

Тормозят судебные решения

Как выяснил «Омск-информ», на муниципальном уровне вопрос с освещением решается медленно. Здесь все прозаично: у города не хватает на это средств, и каждый год муниципалитет только и делает, что закрывает так называемые судебные решения. В первую очередь это касается освещенности проездов к больницам, детсадам и школам. До других территорий дело не доходит. Как пояснил редакции источник в департаменте строительства, только после исполнения судебных решений возможно искать средства на модернизацию линий наружного освещения и строительство новых.

Об этом говорит и главный инженер участка наружного освещения АО «Омскэлектро» Андрей Дюньков.

– «Омскэлектро» занимается обслуживанием действующей сети, а не возведением новой. Вопросы появления новых объектов освещения курирует департамент строительства Омска. Программой на следующий год пока не предусмотрено финансирование освещенности улиц. В первую очередь исполняются судебные решения, которые приняты на основании обращения прокуратуры, – отметил специалист.

По словам председателя комитета горсовета по экономическому развитию Алексея Провозина, пока о новых объектах речи не идет. Город на 8–10 лет вперед завален судебными решениями на миллиарды рублей.

– Ближайшие 8–10 лет городу предстоит исполнять судебные решения. И строить линии наружного освещения на десятки миллиардов рублей, – сказал Провозин.

1000 фонарей... на миллионный город

До конца текущего года на десяти улицах Омска на замену старым уличным светильникам специалисты АО «Омскэлектро» установят 939 светодиодных фонарей. Фонари меняют на дорогах с высоким автомобильным и пешеходным трафиком, а также в местах, на которые обратили внимание омичи. Среди таких объектов дорога до 242-й части ВДВ в поселке Светлом.

В департаменте городского хозяйства «Омск-информу» назвали перечень из 30 локаций, где в будущем году появится освещение. В Советском округе это улицы Заводская, Доковская, Заозерная, проезд до улицы СибНИИСХоз до Красноярского тракта. В Центральном округе фонари установят на улицах Красный Пахарь, на участке от 14-й до 24-й Северной; на улицах Пирогова, 5-й Армии и Волочаевской. В Октябрьском округе выйдут из тьмы улица 3-я Транспортная и улица Учебная на участке от дома 196 до дома 202. В Ленинском округе свет появится на улицах 1 Мая, 4-й Марьяновской и 5-й Красноармейской, а также в поселке Армейский.

В Кировском округе это объездная дорога за ТРЦ «Континент», улица Степанца, от бульвара Архитекторов до Туполева, вблизи стелы «Омск» на улицы Мельничной, возле школы № 34, дорога до поселка Чукреевка и у дома 18 по улице Крупской.

Да, 30 участков, где в следующем году появятся фонари, неплохой вклад в освещенность города. Но таких мест в Омске сотни и тысячи.

Где взять деньги?

Вывести город из тьмы могла бы городская программа освещения. В бытность мэром такую предлагал Вячеслав Двораковский. Проект благополучно «завернули» областные власти, не предложив ничего нового.

Бывший градоначальник и сейчас настаивает на необходимости такой программы. Средства город мог бы изыскать. Двораковский напомнил, что в 2012 году, когда он возглавил город, бюджет составлял 12,7 млрд рублей. В 2017 году (конец полномочий мэра) размер казны равнялся 14,8 млрд рублей. В нынешнем году бюджет 38 млрд рублей, но, по мнению бывшего градоначальника, улучшений не видно.

– Надо понять, где сработала инфляция или увеличились расходы. Но самое главное – нужно хоть раз публично сказать людям, насколько рачительно и грамотно использовались полученные средства, – подчеркнул Двораковский. – Почему увеличилось финансирование, а улучшения омичи не почувствовали? Единственное исключение дороги, которые привели в порядок на федеральные средства. Все остальное, мягко говоря, не радует. Особенно удручает состояние теплоэнергетического комплекса.

Эксперт предложил решить вопрос с освещением раз и навсегда.

– Заметил, что в городе стало темнее, чем еще несколько лет назад. Это возможно исправить двумя путями, – отметил Двораковский. – Первое – нужен абсолютный контроль за тем, чтобы светильники давали необходимую освещенность. Это очень важно. Сейчас замечаю, что за этим никто не смотрит. И второй способ – разработать программы по развитию освещения. Никаких чудес здесь нет, только целенаправленная работа.

Другой вариант предложил председатель комитета по экономическому развитию Алексей Провозин. Он считает, что на свет можно найти средства только в областном и федеральном бюджетах.

– Решить задачу организации линий наружного освещения можно только деньгами. А каким будет источник, ответить не могу. Помимо судебных решений, муниципалитет сделал фонари возле образовательных учреждений. Но там, где уже сложилась застройка, на это денег просто нет. Предприниматели могут осветить только свои торговые объекты. Например, ресторатор Юрий Чащин качественно поработал с участком улицы Маяковского. Но это только маленький отрезок. Проблему можно решить за счет меценатов только на 3–5 %. Остальные средства нужно привлекать в вышестоящих бюджетах.

Пора выходить из тени

Принимая во внимание способы, предложенные экспертами, можно сделать выводы, что проблемы уличного освещения копились годами, пока город прирастал новыми микрорайонами. Такое ощущение, что власти всех уровней вспоминали о фонарях в последнюю очередь.

Отсюда и постоянное отсутствие средств на эту статью расходов в городском бюджете. Достаточно проанализировать перечень строительства линий наружного освещения в Омске на будущий год – их ничтожно мало. Небольшую финансовую лепту, чтобы закрыть вопрос, может внести бизнес, какие-то средства выделят федералы. Но все это возможно при пристальном внимании властей к проблеме, а не формирование трат по остаточному принципу. Только при таком подходе миллионник перестанет напоминать глухое село. А стать живой иллюстрацией строчки из известной песни про омские улицы, которые любят за то, что «светят кругом фонари».