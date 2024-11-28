Омск-Информ
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·Общество

Вместе с набережной Тухачевского собираются привести в порядок Воскресенский сквер.

Сегодня, 28 ноября, губернатор Омской области Виталий Хоценко выступил с посланием к региональному Заксобранию. Глава региона рассказал, что регион привлекает внебюджетное финансирование для благоустройства Иртышской набережной.  

– Разбили Иртышскую набережную на отдельные сектора, заботу о благоустройстве которых взяли на себя наши уважаемые предприниматели, – сказал Виталий Хоценко.

По его словам, первый этап работ уже начался. Завершилось благоустройство около Воскресенского сквера, идут работы у Омской крепости, на набережной Тухачевского и у затона на «Зеленом острове». В следующем году будут благоустраивать сам Воскресенский сквер, Волочаевский участок и другие части набережной Тухачевского.

·Общество

Вместе с набережной Тухачевского собираются привести в порядок Воскресенский сквер.

Сегодня, 28 ноября, губернатор Омской области Виталий Хоценко выступил с посланием к региональному Заксобранию. Глава региона рассказал, что регион привлекает внебюджетное финансирование для благоустройства Иртышской набережной.  

– Разбили Иртышскую набережную на отдельные сектора, заботу о благоустройстве которых взяли на себя наши уважаемые предприниматели, – сказал Виталий Хоценко.

По его словам, первый этап работ уже начался. Завершилось благоустройство около Воскресенского сквера, идут работы у Омской крепости, на набережной Тухачевского и у затона на «Зеленом острове». В следующем году будут благоустраивать сам Воскресенский сквер, Волочаевский участок и другие части набережной Тухачевского.