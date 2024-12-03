Корректировку работы светофора сделали на пересечении проспекта с улицей Перелета.
В мэрии рассказали, какие корректировки внесли в работу светофоров на Левобережье, чтобы уменьшить заторы, возникшие после частичного перекрытия моста имени 60-летия ВЛКСМ. Схемы движения изменили на перекрестках Перелета – Степанца, Перелета – Комарова, а также Комарова – Лукашевича.
- На пересечении улиц Перелета и Степанца полностью изменили пофазную схему организации дорожного движения. Проезд по улице Перелета в обоих направлениях теперь разрешается в одной фазе.
- На пересечении улицы Перелета и проспекта Комарова на 33 % увеличили время для движения транспортных средств по проспекту Комарова.
- На пересечении Комарова и Лукашевича увеличили время для проезда автомобилей.
– Эти корректировки направлены на увеличение пропускной способности и облегчение условий проезда транспорта. Понимаем, что с большими неудобствами сейчас граждане сталкиваются, и пытаемся, со своей стороны, оптимизировать движение и эти неудобства максимально сократить, – отметил директор департамента транспорта Вадим Кормилец.
Специалистами департамента транспорта продолжают следить за дорожным движением. При необходимости они скорректируют работу и других светофоров.