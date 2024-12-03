Где-то цена выросла на 10 рублей, а где-то на 200 рублей.

В Омске уже открылись катки спортшколы «Красная звезда», стадиона «Юность» и торгового центра «Мега». Отметим, что в этом году цены на катание на коньках кое-где стали выше, чем в прошлом.

«Мега»

Детский билет (до 7 лет включительно) – 250 рублей. Взрослый билет – 350 рублей. Прокат коньков обойдется в 150 рублей, заточка – в 300 рублей.

В прошлом году выход на лед с понедельника по четверг стоил 150 рублей; с пятницы по воскресенье и в праздники – 200 рублей. Прокат коньков был включен в стоимость билета.

«Юность»

Выход на лед для взрослых составляет, как в прошлом году, 130 рублей. Дети до 7 лет могут кататься бесплатно. Прокат коньков для взрослых обойдется в 170 рублей. Для детей до 7 лет – 80 рублей. Заточка коньков стоит 150 рублей.

«Красная звезда»

Цены спортшколы «Красная звезда», по данным их сайта и соцсетей, остались прежними. Выход на лед в будни стоит 100 рублей; в выходные – 200 рублей. Дети до 6 лет могут кататься бесплатно. Прокат коньков в будни – 200 рублей, в выходные – 300 рублей. Льготники и дети – 50 рублей.