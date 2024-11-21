Об этом рассказал мэр Омска Сергей Шелест.

Завтра, 22 ноября, в спортивном комплексе «Юность» имени С. С. Бовкуна откроется сезон массовых катаний. Этой зимой каток будет работать как обычно: в будние дни с 17:00 до 22:00, а в выходные и праздничные дни с 14:00 до 22:00. Понедельник так и останется выходным.

Планируется оборудовать каток раздевалками, мини-кафе, фотозоной и вечерней подсветкой. Будут работать пункты проката и заточки коньков.

– Вырученные средства позволят содержать каток в течение всего сезона, а также пойдут на обновление материально-технической базы самого спорткомплекса, – сообщил мэр города Омска Сергей Шелест.

Стоимость проката составит 170 рублей для взрослых и детей от семи лет, 80 рублей для самых маленьких. Заточка коньков – 150 рублей. Входной билет на каток составит 130 рублей, дети до семи лет – бесплатно. Для начинающих любителей предусмотрен прокат опоры для катания на коньках за 90 рублей.