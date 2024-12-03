Сегодня заключительный день. Пункты по предоставлению помощи будут работать до 17:00.

В рамках Международного дня инвалидов городской Центр социальной поддержки населения проводит двухдневную благотворительную акцию «БлагоДарю», которая началась вчера и завершится сегодня, 3 декабря. В рамках акции нуждающиеся в помощи омичи-инвалиды могут бесплатно получить одежду, обувь, посуду, книги и детские игрушки. Выбрать можно по 20 вещей.

Адреса:

Богдана Хмельницкого, 132 (тел. 36-48-23 );

); проспект Мира, 35б (тел. 22-18-30).

Акция проходит с 9:00 до 17:00 (перерыв – с 13:00 до 14:00).

– Для участия в благотворительной акции при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для ребенка-инвалида – свидетельство о рождении) и справку, подтверждающую факт установления инвалидности, – напоминает директор Центра социальной поддержки населения Татьяна Воронцевич.

Дополнительную информацию об акции «БлагоДарю», а также иных мерах социальной поддержки, предоставляемых городским Центром социальной поддержки, можно узнать по телефонам: (3812) 22-18-30, 8-913-686-01-42, а также на официальном сайте http://cspn-omsk.ru