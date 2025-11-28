«Щедрый вторник»: неравнодушные омичи могут собрать продукты для нуждающихся

Акция пройдет в следующий вторник, 2 декабря, в трех супермаркетах города. Омичи могут принести продукты питания с длительным сроком годности.

admomsk.gosuslugi.ru

В рамках Всемирного дня благотворительности «Щедрый вторник» Городской центр социальной поддержки проводит акцию по сбору продуктов с длительным сроком годности для помощи семьям, столкнувшимся с последствиями пожаров и находящимся в трудных жизненных обстоятельствах.

Акция состоится 2 декабря с 10:00 до 19:00 в трех супермаркетах Омска: ТЦ «Каскад» (просп. К. Маркса, 24, 1-й этаж, возле «Пятерочки»), супермаркет «Сытная площадь» в ТЦ «Омский» (ул. Интернациональная, 43) и ТК «Маяк» (пр. Комарова, 2/2, 1-й этаж, у «Пятерочки»).

В указанных супермаркетах рядом с кассами будут организованы пункты приема продуктов, таких как крупы, сахар, мука, консервы, макаронные изделия, продукты быстрого приготовления, чай и растительное масло. На пунктах приема будут дежурить специалисты Центра и волонтеры.

Центр социальной поддержки приглашает всех неравнодушных жителей Омска и трудовые коллективы принять участие в акции. При необходимости Центр готов организовать самостоятельный вывоз собранных продуктов по предварительной договоренности.

Узнать детали акции и согласовать транспортировку можно по телефону 22-18-30. Дополнительная информация о мерах социальной поддержки, предоставляемых Центром, доступна на официальном сайте cspn-omsk.ru.