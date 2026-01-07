Под Омском строят новый дом для женщин и детей, пострадавших от насилия

Ремонт здания ведут предприниматели, волонтеры и сами подопечные центра.

Для автономной некоммерческой организации «Социальный центр «Возможность» в селе Сосновка выделили пустующее здание. Сейчас здесь проводится капитальный ремонт фасада и инженерных коммуникаций, ведется отделка внутренних помещений. В новом доме каждой семье будет выделена отдельная комната, а также появятся общие зоны: кухня, гостиная и игровая площадка для детей.

Центр помогает женщинам и детям, пострадавшим от домашнего насилия. Жильцы получают временное пристанище и все необходимое для жизни. Дети продолжают ходить в школу, для малышей организуются развивающие занятия и совместные праздники. Женщины на протяжении года получают поддержку психологов, юристов, социальных работников и волонтеров, что позволяет восстановить документы, прийти в себя и устроиться на работу.

С 2017 года местные жители совместно с предпринимателями оказывают поддержку семьям в трудной ситуации. В 2019 году была официально зарегистрирована организация, а за годы работы центром воспользовались более 50 семей.