Инсайдер утверждает, что в ближайшее время команду покинут защитник Сергей Бойков и нападающий Станислав Галиев.

В омском «Авангарде», похоже, начнут расторгать договоры с игроками, не проявившими себя должным образом в нынешнем сезоне КХЛ.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайрулина, в ближайшее время Омск могут покинуть защитник Сергей Бойков и нападающий Станислав Галиев.

Сергея Бойкова «ястребы» выкупили в сентябре 2023 года у московского «Динамо» в обмен на денежную компенсацию. Предполагалось, что 28-летний защитник в первый сезон заработает 15 млн рублей, а во второй – 25 млн рублей. В мае активно муссировалась информация, что Бойкова обменяют в «Куньлунь», но этого не случилось.

По данным инсайдеров, защитник омского клуба на днях вернулся из Германии, где провел операцию на травмированном ахилловом сухожилии. В списке травмированных он будет находиться до конца сезона.

32-летнего нападающего Станислава Галиева «Авангард» подписал в конце июля нынешнего года. Планировалось, что форвард заменит травмированного Владимира Ткачева.

Впрочем, с октября в хоккейных кругах обсуждается информация о возможном уходе Галиева.