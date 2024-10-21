Омск-Информ
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·Спорт

О том, что хоккеист, возможно, покинет команду, стало известно сегодня.

Сегодня, 21 октября, в телеграм-канале «Трансферы КХЛ хоккей» появилась информация, что омский «Авангард» может покинуть один из игроков. Речь идет о форварде команды Станиславе Галиеве.

Ранее сообщалось, что руководство «Авангарда» связалось с представителями канадского тренера Жерара Галлана. 61-летний специалист два года уже не работает. До этого он тренировал клубы НХЛ «Вегас», «Флорида», «Коламбус» и «Рейнджерс».

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·Спорт

О том, что хоккеист, возможно, покинет команду, стало известно сегодня.

Сегодня, 21 октября, в телеграм-канале «Трансферы КХЛ хоккей» появилась информация, что омский «Авангард» может покинуть один из игроков. Речь идет о форварде команды Станиславе Галиеве.

Ранее сообщалось, что руководство «Авангарда» связалось с представителями канадского тренера Жерара Галлана. 61-летний специалист два года уже не работает. До этого он тренировал клубы НХЛ «Вегас», «Флорида», «Коламбус» и «Рейнджерс».

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