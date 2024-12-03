В преддверии праздников ВТБ запустил дебетовые банковские карты в новогоднем дизайне. Ее получат более 1 млн клиентов.

С 2 декабря клиенты ВТБ заказать дебетовую карту в новогоднем дизайне. На выбор предложены два оригинальных дизайна: морозные узоры или зимний пейзаж. Заказать карту можно на сайте банка, в приложении ВТБ Онлайн или с помощью курьерской доставки в 2800 городов.

Как сообщили в кредитной организации, выпуск и обслуживание дебетовых карт в новогоднем дизайне бесплатны, а пользователям доступны все преимущества от ВТБ: платежи и переводы без комиссий, снятие наличных более чем в 20 тыс. банкоматов по всей России и специальными предложениями по вкладам и счетам.

В рамках обновленной программы лояльности держателям карт доступно до 15 % кешбэка рублями на выбранные категории. Также пользователи сами выбирают себе категории кешбэка на следующий месяц: каждому клиенту доступны 3 категории, а при переводе зарплаты на карту – 4. Благодаря группам в «Семейном банке» все участники смогут получить дополнительный кешбэк 5 % за покупки в супермаркетах. Семейные группы позволяют распределить траты и получить больше кешбэка благодаря 10 категориям, которые можно выбрать на семью.

Кешбэк рублями – частичный возврат стоимости покупки в процентах от суммы операции по карте ВТБ согласно правилам программы лояльности. Максимальный размер кешбэка в месяц за покупки в категориях – 3000 рублей. Категория Кешбэка «5% Супермаркеты» – один из видов поощрения, предоставляемый к выбору клиентам до 31.12.2024 за объединение в группу с другими клиентами Банка в разделе «Близкие» ВТБ Онлайн в рамках промоакции «Мои близкие», проводимой в период с 06.10.2024 по 31.01.2026. 10 категорий – вариант сочетания уникальных выбранных категорий кешбэка группы «Близкие» из трех участников, один из которых является зарплатным клиентом или настроил автопополнение счета карты из других банков в ВТБ Онлайн на сумму не менее 9000 руб./мес. Группа «Близкие» – объединение клиентов банка в разделе «Близкие» ВТБ Онлайн. Группа может состоять максимум из 5 (пяти) участников.

Подробную информацию о программе лояльности, начислении и выплате кешбэка, ограничениях, условиях предоставления продуктов банка и о тарифах вы можете получить на сайте vtb.ru, а также во всех подразделениях банка.

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА