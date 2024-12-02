Мужчина стал самым активным участником акции «Монетная неделя». Она пользуется популярностью у омичей.

Омское отделение Банка России подвело итоги всероссийской акции «Монетная неделя», которая прошла осенью. За время ее проведения жители региона принесли в банки около 480 тыс. монет разных номиналов на сумму около 1 млн 700 тыс. рублей. Чаще всего омичи сдавали монеты номиналом 1 и 10 рублей. Общая масса сданных монет составила 1,6 тонны.

Как отметил заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Илья Плиндер, омичи заранее готовятся к «Монетной неделе», обменивая банкноты на монеты у родственников и знакомых.

– Например, один из участников принес в банк почти 16 тысяч монет разных номиналов на сумму больше ста тысяч рублей, – рассказал Плиндер. – Благодаря такой акции и ответственности омичей, нам удается возвращать монеты в оборот.

Акция «Монетная неделя» традиционно проводится весной и осенью. В этом году благодаря ей удалось вернуть в оборот почти 950 тыс. монет на общую сумму около 3 млн 700 тыс. рублей. Следующая акция пройдет весной 2025 года.