Ущерб по сравнению с прошлым годом стал больше на 300 миллионов.

По данным прокуратуры, с начала года в Омской области произошло 5391 дистанционное мошенничество. Жители региона отдали преступникам более 1,6 млрд рублей. Несмотря на то что по сравнению с прошлым годом число преступлений снизилось (было 6406), ущерб, наоборот, увеличился (в прошлом году – 1,31 млрд рублей).

– Люди продолжают доверять сомнительным предложениям в Сети об удаленном заработке, – отметили в прокуратуре.

В минувшую среду в полицию обратился 33-летний омич, который потерял 3,5 млн рублей. Желая разбогатеть на инвестициях, он оставил свои контакты на сомнительном сайте. Через несколько дней ему позвонил «сотрудник инвестиционной компании». Поверив этому специалисту, омич создал аккаунт, передал неизвестному собеседнику логин и пароль и перевел деньги на указанные ему счета.

Когда доступ в личный кабинет на инвестиционной платформе оказался заблокирован, потерпевший понял, что его обманули, и обратился в полицию.