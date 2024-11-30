Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В городе будет холоднее, чем в районах.
По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 30 ноября, в Омской области будет –7...–12 градусов, однако местами температура может подниматься до –1. Синоптики обещают слабый снег, туман, изморозь и гололедицу. Ветер будет слабый, 2–7 м/с.
В Омске, по данным Gismeteo, будет –12...–16 градусов. Осадков не ожидается. Скорость ветра составит 2-3 м/с.
·Общество

В городе будет холоднее, чем в районах.
По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 30 ноября, в Омской области будет –7...–12 градусов, однако местами температура может подниматься до –1. Синоптики обещают слабый снег, туман, изморозь и гололедицу. Ветер будет слабый, 2–7 м/с.
В Омске, по данным Gismeteo, будет –12...–16 градусов. Осадков не ожидается. Скорость ветра составит 2-3 м/с.