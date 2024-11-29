У светофора изменятся фазы работы.

Сегодня, 29 ноября, на Левобережье изменился режим работы светофора. Речь идет о светофорном объекте на перекрестке улиц 70 лет Октября и Дмитриева.

В частности, изменилась работа фаз светофора. Со второй половины дня движение транспорта по улице Дмитриева будет происходить в одной фазе с двух направлений одновременно.

Омичей просят быть внимательнее на этом участке дороги. В мэрии подчеркнули, что при встречном разъезде нужно руководствоваться правилами дорожного движения и сигналами светофора.

Фото: мэрия Омска