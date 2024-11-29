Полицейские нашли нарушителя. Ему грозит до 4 лет тюрьмы.

Омские полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». О престулении заявил сам 38-летний потерперший житель Кировского округа. Он рассказал, что лишился смартфона за 5 тыс. рублей.

Правоохранители выяснили, что вчера, в Омске около восьми часов вечера, потерпевший проходил мимо кафе с приятелем. На крыльце стоял незнакомый молодой человек, затеявший словесную перепалку. В результате ссора переросла в драку. В итоге омич получил травмы и лишился телефона.

В поисках возможных свидетелей и очевидцев полицейские зашли в развлекательное заведение. Там они и задержали подозреваемого — 25-летнего омича, ранее неоднократно судимого за имущественные преступления.

На допросе мужчина признался в содеянном и рассказал, что изначально хотел украсть только деньги. В кошельке пострадавшего наличных не оказалось, тогда он забрал телефон, который хотел продать. В настоящее время имущество изъято и возвращено законному владельцу.

За открытое хищение чужого имущества 25-летнему парню может грозить лишение свободы на срок до 4-х лет.