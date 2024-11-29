При этом женщины тратят на «таймкиллеры» больше времени, чем мужчины.

Компания Yota провела аналитику обезличенных данных пользователей в играх-«таймкиллерах» – приложениях, которые не тратят большое количество ресурсов смартфона или быстрого интернета и позволяют скоротать время даже по пути на работу. Среди таких игр раньше были только «Змейка» и «Тетрис», но на сегодняшний день пользователям доступны сотни вариантов.

В 2024 году пользователи из России тратят больше всего времени на игры в шахматы на мобильных устройствах – игры проводятся как против компьютерных соперников, так и против других игроков. Затем идут игры на дедукцию и эрудицию (их еще также называют «угадайками» – жанр игр, где пользователь должен угадать, например, песню или актера), а также игры с числами, например судоку. В топ-5 также вошли аркады (динамичный жанр, требующий быстрой реакции) и настольные игры (мобильные версии привычных игр).

Мужчины и женщины в среднем одинаково активно играют в подобных приложениях (то есть тратят на них примерно равное количество трафика). При этом пользователей-женщин чуть больше в различных «угадайках» (56 %), стратегиях (54 %) и играх с числами (53 %), а мужчины превосходят числом в шахматах (66 %) и викторинах (52 %). Также от пола зависит, сколько времени абоненты проводят за играми: в среднем мужчины играют на 6 % дольше, однако женщины тратят чуть больше времени в приложениях для шахмат и аркадах.

Среди омичей больше всего времени в играх проводят люди в возрасте от 36 до 45 лет, на втором месте возрастная категория от 46 до 55 лет, а на третьем – 26–35 лет. Мужчины активнее женщин играют в «таймкиллеры», пока находятся в возрастной группе 14–25 лет, а потом отдают пальму первенства женщинам.

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