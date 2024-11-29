Омская делегация оказалось одной из самых крупных, а также завоевала призы в конкурсах и спартакиаде.

В Москве с 22 по 24 ноября прошел юбилейный Всероссийский слет студенческих отрядов. В нем приняло участие более 12 500 участников со всей России. Омская делегация насчитывала более 300 человек и оказалась одной из самых многочисленных.

В рамках слета также проходил творческий фестиваль, спартакиада и конкурсы профессионального мастерства. Омская делегация показала достойные результаты: 1-е и 2-е место в творческом фестивале по номинациям «Дизайн» и «Театр малых форм», первые места по профессиям сельскохозяйственного направления, призовые места в конкурсе профмастерства монтеров пути, омские студенческие отряды «Легенда», «Смысл», «Ночная смена», «Смена», «Триада», «Сердце Сибири» и «Игнис» заняли призовые места в конкурсе «Отряд на миллион» и получили сертификаты номиналом на 110 000 и 160 000 рублей в магазин электроники.

– Более 300 омских студентов стали участниками слета, а порядка 50 человек из них еще и входили в число организаторов всероссийского мероприятия, – рассказал Александр Черепанов, руководитель штаба студенческих отрядов Омской области. – Большая гордость для омских студотрядовцев стать частью крупнейшего молодежного мероприятия в России 2024 года – Всероссийского слета студенческих отрядов. Помимо участия в конкурсах и иной программе слета, большая часть нашей делегации была награждена за вклад в развитие студенческих отрядов на уровне федеральных министерств, что очень важно и ценно для наших студентов.

Торжественные мероприятия слета проходили в Государственном Кремлевском дворце, кинотеатре «Октябрь» и на ВТБ-Арене. Слоган «Какой-какой? Омский областной!» точно запомнили все участники слета. А уже через полторы недели, 9 декабря, состоится юбилейный слет, посвященный 60-летию Омского областного студенческого отряда, в котором примут участие порядка 1000 человек.