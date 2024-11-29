В первые рабочие дни наступающего года прием документов вновь возобновится.

Подходит к концу прием заявок на текущий финансовый год по федеральному проекту «Чистый воздух» – перевод печного отопления частных домов на экологически чистое газовое.

На реализацию проекта в этом году выделили 178,6 млн рублей, что дало возможность 1040 домовладениям перейти на газ, а собственники получили денежную компенсацию.

Например, в Ленинский округ было подано более 650 заявок, и из них на сегодняшний день около 350 были полностью обработаны, а граждане уже получили компенсации. Среди получателей компенсаций более 20 семей участников специальной военной операции.

Напомним, что в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина, в субъектах страны реализуются дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции и их близких. Специалистами округа оказывается помощь и содействие в подготовке, сборе пакета документов.

– Сегодня последний день для подачи заявок в текущем году. Прием заявок в рамках федерального проекта «Чистый воздух» будет продолжен в 2025 году, после новогодних праздников, поэтому жители смогут и дальше подавать заявки на компенсацию, – сообщил первый заместитель главы администрации Ленинского округа города Омска Алексей Потапов. – Добавлю, что все поступившие заявки за текущий год, по которым не выплачена компенсация в 2024 году, перейдут для оплаты на следующий финансовый год.

По вопросам газификации и возврата денежных средств за замену печного отопления на газовое жителей Ленинского округа проконсультируют в администрации округа: проспект К. Маркса, д. 62, каб. 410, тел. 41-52-01.

Омичи, проживающие в других округах, могут обратиться:

Кировский округ: ул. Профинтерна, 15, каб. 314, тел. 55-14-86 ;

; Центральный округ: ул. Герцена, 25, каб. 208, тел. 25-03-43 ;

; Советский округ: ул. Красный Путь, 107, каб. 417, тел. 23-65-86 ;

; Октябрьский округ: ул. Л. Чайкиной, 1, каб. 402, тел. 32-31-16.

Согласно предварительной информации, в 2025 году планируется финансирование в объеме 318 млн рублей для догазификации более 1500 домовладений, расположенных в городе Омске.