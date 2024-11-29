Омск-Информ
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·Спорт

Бывший нападающий и президент клуба ожидает улучшения игры.
Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал назначение Ги Буше на пост главного тренера. Как сообщает «Чемпионат», Сушинский ожидает перемен в омском клубе после приезда канадца.
– Ждем перемен в команде, улучшения игры. Потому что результат неудовлетворительный, что-то надо было менять. Поэтому такое решение было принято руководством, – сказал Сушинский.
На этой неделе стало известно, что «Авангард» заключил контракт с 53-летним канадским тренером Ги Буше до конца сезона 2025/26. Планируется, что он примет команду в первой половине декабря.
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·Спорт

Бывший нападающий и президент клуба ожидает улучшения игры.
Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал назначение Ги Буше на пост главного тренера. Как сообщает «Чемпионат», Сушинский ожидает перемен в омском клубе после приезда канадца.
– Ждем перемен в команде, улучшения игры. Потому что результат неудовлетворительный, что-то надо было менять. Поэтому такое решение было принято руководством, – сказал Сушинский.
На этой неделе стало известно, что «Авангард» заключил контракт с 53-летним канадским тренером Ги Буше до конца сезона 2025/26. Планируется, что он примет команду в первой половине декабря.
2856