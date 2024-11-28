Омск-Информ
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·Общество

Посетители смогут увидеть ее уже через пару дней.
Уже в ближайшее воскресенье, 1 декабря, в Большереченском зоопарке в Омской области закончится карантин у белой медведицы Думки. По истечении карантина полярной медведице откроют доступ к уличному вольеру, где на нее смогут посмотреть омичи.
– Аппетит у Думки отменный. Карантин протекает благополучно. Знакомство с окружающими ее специалистами проходит на ура, – рассказали ранее в зоопарке.
Напомним, Думка приехала в Большереченский зоопарк в ноябре из Москвы. Ей почти 20 лет, при продолжительности жизни около 25–30 лет.
·Общество

Посетители смогут увидеть ее уже через пару дней.
Уже в ближайшее воскресенье, 1 декабря, в Большереченском зоопарке в Омской области закончится карантин у белой медведицы Думки. По истечении карантина полярной медведице откроют доступ к уличному вольеру, где на нее смогут посмотреть омичи.
– Аппетит у Думки отменный. Карантин протекает благополучно. Знакомство с окружающими ее специалистами проходит на ура, – рассказали ранее в зоопарке.
Напомним, Думка приехала в Большереченский зоопарк в ноябре из Москвы. Ей почти 20 лет, при продолжительности жизни около 25–30 лет.