Работы по приведению почтовых отделений в нормативное состояние будут выполняться в течение шести лет.

До 2030 года в Омской области модернизируют 375 отделений почты, сообщил в ходе бюджетного послания депутатам Заксобрания губернатор Виталий Хоценко. Действующие объекты ждет капитальный ремонт, также запланировано строительство новых модульных отделений.

Ранее правительство Омской области и Почта России заключили меморандум о сотрудничестве. Региональные власти предоставят предприятию льготы по налогам в обмен на модернизацию почтовых отделений и повышение зарплат работникам почты.

В ходе послания Хоценко также рассказал о развитии связи на территории региона. В текущем году сразу 54 населенных пункта Омской области включены в программу по обеспечению услугами сотовой связи в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0». На следующий год планируется аналогичная квота.

– Также запланированы к строительству более 300 км оптических линий связи, что позволит подключить к интернету порядка 20 000 домохозяйств, – сообщил губернатор.

Он подчеркнул, что решение задач внедрения современных цифровых решений в повседневную жизнь граждан и образовательный процесс не может быть реализовано без качественной инфраструктуры связи.

Что касается масштабных проектов в сфере информационных технологий, то власти региона договорились со СберБанком о создании в Омской области школы цифровых технологий «Школа 21». Она начнет работу в 2026 году. Омский проект станет одним из крупнейших по численности обучаемых и площади школ в стране.

Кроме того, для создания удобной инфраструктуры поддержки ИТ-бизнеса в 2025 году будет запущена первая очередь технопарка в сфере высоких технологий «Омск Диджитал».