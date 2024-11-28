На проект новой воздушной гавани в бюджете заложено более 12 млрд рублей, Северный обход может дополнительно получить 11 миллиардов.

В ходе бюджетного послания депутатам областного Заксобрания губернатор Виталий Хоценко рассказал о судьбе крупнейших инфраструктурных объектов на территории региона.

Он напомнил, что Правительство РФ поддержало строительство аэропорта Омск-Федоровка, на реализацию этого проекта в федеральном бюджете предусмотрено 12,3 млрд рублей. Правительство Омской области заключило концессионное соглашение с холдингом «Аэропорты регионов», который выступит инвестором строительства аэропорта.

Также федеральный центр поддержал строительство Северного обхода Омска с объемом финансирования около 16 млрд рублей. Кроме того, сейчас ведется работа по привлечению дополнительного финансирования на сумму порядка 11 млрд рублей.

– Анонсированное президентом Владимиром Путиным строительство автодороги Москва – Владивосток развивается поэтапно: в декабре прошлого года открыта современная автомагистраль между Москвой и Казанью. В конце текущего года она должна дойти до Екатеринбурга, а затем до Тюмени. У магистрали будет участок, который будет создан с участием региона с опережением основного проекта – речь о значимом для нас Северном обходе города Омска, – анонсировал Виталий Хоценко.

Что касается Красногорского гидроузла, то первый этап его строительства завершится в 2027 году. На второй этап уже разрабатывается проектно-сметная документация.