Согласно прогнозам компании «Газпром межрегионгаз Омск», 2,5 тысячи договоров будет заключено с промышленными предприятиями.

«Газпром межрегионгаз Омск» запустил договорную кампанию на поставку газа для юридических лиц в 2025 году. Согласно прогнозам, только в секторе производства количество договоров будет превышать 2,5 тысячи. Из них большая часть – на срок до 5 лет. Кроме того, ожидается заключение более 350 договоров с теплоснабжающими и бюджетными организациями.

Заключение договоров необходимо для закрепления условий отбора, гарантированной поставки, учета и оплаты газа. Для оперативности договорного процесса поставщик газа использует дистанционные сервисы: электронный документооборот и цифровую подпись. Потребители газа информированы о начале договорной кампании.

– К настоящему времени мы уже заключили 310 новых договоров с промышленными предприятиями, – отметил начальник отдела реализации газа производственным потребителям ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Сергей Дедов. – Работа в этом направлении продолжится.

В Омской области самые крупные потребители природного газа – такие компании, как ООО «Омсктехуглерод», АО «Омский каучук», АО «Омскшина», ПО «Полет» и АО «Тепловая компания». На долю этих контрагентов приходится 33 % от общего объема реализации газа производственным потребителям.