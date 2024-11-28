Федеральный институт «Аэропроект» заключил контракт с подрядчиком.

Накануне федеральный институт «Аэропроект» объявил аукцион на обследование недостроенных зданий аэропорта Омск-Федоровка и его строительство. По данным портала «Госзакупки», на это выделили 11,89 млн рублей.

Обследовать требуется 39 зданий, в том числе недостроенный аэровокзал, диспетчерские, склады, подстанции и т. д. Еще 26 сообружений планируется построить.

В тот же день власти заключили договор с единственным исполнителем. Результаты обследования подрядчик должен предоставить до конца 2025 года.

Напомним, в июне омские власти подписали с компанией-инвестором «Аэропорты регионов» концессионное соглашение о строительстве нового аэропорта Омск-Федоровка. Тогда сообщалось, что строительство Федоровки потребует 43 млрд рублей и завершится к концу 2028 года.